Sora, “Regali in città” del Gruppo Sora 2.0

Con l’ avvicinarsi delle festività, si avvicina anche il consueto acquisto dei regali di Natale. Proprio in quest’ottica, il Gruppo Sora 2.0 lancia la campagna “Regali in Città” che ha come scopo la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della grave crisi commerciale che negli ultimi anni affligge la città.

A spiegare meglio questa ennesima iniziativa, una nota stampa firmata da Roberto Mollicone responsabile del Gruppo Sora 2.0 che dichiara:

“Regali in Città non è altro che un appello che noi lanciamo ai cittadini sorani, affinché durante queste festività natalizie, acquistino i loro regali nelle attività commerciali della città, abbandonando l’idea dei grossi centri commerciali. Negli ultimi anni a Sora oltre trenta attività commerciali hanno chiuso i battenti, segno che il regresso della città è costante. I dati sono allarmanti e se non si interviene con politiche mirate, la ripresa delle attività commerciali diventa davvero proibitiva, e con essa tutti i settori legati all’economia. Questa iniziativa nasce dal dialogo costante che abbiamo con diversi esercenti, che hanno appoggiato con entusiasmo questa nostra ennesima iniziativa, prendendosi inoltre l’impegno morale di fare il possibile per soddisfare le richieste degli eventuali clienti. Quindi rivolgiamo a tutti l’invito ad acquistare i propri regali nei piccoli negozi e nelle attività commerciali cittadine, perché siamo sicuri che solo tramite il rilancio del commercio la nostra città può tornare ad essere quella di un tempo. Fate i regali e fateli a Sora.

