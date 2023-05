Sora – Refezione scolastica, al via le domande per il prossimo anno

Aperti i termini per richiedere il servizio di refezione per l’anno scolastico 2023/2024, che sarà organizzato sulla base dell’orario e delle modalità di funzionamento dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia e primarie. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno 2023. I genitori degli alunni che effettueranno trasferimenti di residenza o di sede scolastica nel corso dell’anno, avranno la facoltà di iscrizione oltre tale data. “Visto il difficoltoso momento di crisi economica che molte famiglie stanno vivendo, siamo riusciti a mantenere inalterate, anche per quest’anno, le tariffe relative alla refezione scolastica. Ci impegneremo nel garantire la migliore e puntuale erogazione del servizio. Ricordiamo che sono assicurati menù vari e ben bilanciati, oltre che differenziati per gli alunni affetti da patologie, intolleranze alimentari o per motivi religiosi/culturali.” dichiarano il Sindaco Di Stefano e la Consigliera Di Vito.

COMUNICATO STAMPA