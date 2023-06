Sora, reati commessi in manifestazioni sportive: arrestato 35enne per espio di pena

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sora hanno proceduto all’arresto di un 35enne, con vari precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, in esecuzione del provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

I militari, rintracciata la persona nel comune di Sora, hanno dato esecuzione al provvedimento di espiazione pena, dovendo l’arrestato scontare anni 1 e mesi 2 di reclusione essendo stato condannato dal Tribunale di Cassino per le condotte previste dall’art.6 bis della L.401/1989 (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) .

Al termine delle formalità di rito il 35enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino ove sconterà l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA