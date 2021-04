Sora, ragazzo disabile investito: individuato e denunciato il pirata della strada

Gli agenti del Commissariato della città volsca, dopo tempestivi accertamenti ,risalgono all’identità dell’uomo, che aveva provocato l’incidente ed era fuggito senza prestare soccorso; dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni personali.Un 32enne, nato e residente a Sora, era bordo del suo motorino elettrico per persone diversamente abili quando all’altezza della rotatoria, che viale San Domenico forma con la strada nuova tangenziale, veniva urtato nella parte anteriore sinistra del suo mezzo da un’auto che sopraggiungeva a forte velocità.Nel frangente, a causa dell’impatto, la vittima precipitava rovinosamente sull’asfalto; a soccorrerlo altri utenti della strada che avevano assistito all’incidente, mentre il pirata della strada, dopo aver rallentato per qualche secondo, riprendeva la corsa.A causa delle ferite riportate la vittima faceva ricorso alle cure dei sanitari.Lo spiacevole episodio veniva denunciato ai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora che, dopo aver ricostruito l’accaduto ed essere risaliti all’identità del conducente di quell’auto, un 43enne del luogo, lo indagavano per omissione di soccorso e lesioni personali.

COMUNICATO STAMPA

Correlati