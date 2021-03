Sora, raccolta uova di Pasqua organizzata dal Gruppo Sora 2.0 per le famiglie in difficoltà

Continuano le iniziative solidali del Gruppo Sora 2.0. In vista della Santa Pasqua, il gruppo sorano, ha deciso di riproporre l’ iniziativa degli scorsi anni, raccogliendo uova pasquali da destinare in seguito alle famiglie sorane in difficoltà. È necessario, dichiara Mollicone Roberto, presidente del gruppo, dare seguito alle iniziative solidali che, in questo momento delicato, risultano essere un segno di vicinanza alle tante famiglie sorane in difficoltà. Proprio per questo, prosegue Mollicone, abbiamo deciso di dare vita alla consueta raccolta di uova pasquali, che destineremo ai bambini figli di genitori in difficoltà economica. Per poter contribuire basterà contattarci al numero 329/4425490, ci occuperemo noi del ritiro e della conseguente distribuzione.

COMUNICATO STAMPA

