Sora, raccolta cibo per cani e gatti randagi

Continuano le iniziative benefiche del Gruppo Sora 2.0. In questi giorni, infatti, i ragazzi del gruppo sorano stanno raccogliendo cibo per cani e gatti randagi, accuditi in strutture preposte all’ alloggio degli animali abbandonati. Con l’ avvicinarsi dell’ estate, dichiara Roberto Mollicone, il fenomeno randagismo registrerà, purtroppo, un notevole incremento. Questo comporterà un numero sempre maggiore di animali accolti nelle varie strutture del territorio, alle quali bisogna in qualche modo prestare aiuto. Proprio per questo, come già avvenuto negli anni precedenti, abbiamo deciso di dar vita all’ ormai consueta raccolta di cibo per cani e gatti, che verrà poi consegnato ai responsabili di queste strutture, e alle varie associazioni agenti sul territorio. Chiunque volesse contribuire può contattarci al numero di telefono 329/4425490.

COMUNICATO STAMPA

