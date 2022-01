Sora, questa mattina la Befana di Iniziativa Donne: “Grande successo”

La simpatica befana dell’associazione culturale no profit ‘Iniziativa Donne’ ha salutato grandi e piccini presso la biblioteca comunale di Sora. Una mattinata di forti emozioni legate al progetto “dona un gioco”, dall’indiscussa valenza sociale che anche in questa edizione, ha regalato un sorriso ai bambini meno fortunati che hanno diritto a trascorrere con gioia e divertimento il periodo più dolce dell’anno. Il punto di raccolta per i giochi usati in buono stato, è stato il front- office della biblioteca comunale, in piazza San Francesco a Sora, come negli precedenti anni. Si ringraziano le tante famiglie che hanno donato. Quanto raccolto è stato consegnato, questa mattina alle famiglie in difficoltà del Comune di Sora, segnalate dai servizi sociali dell’ente volsco, alle case famiglia del territorio, ai minori in difficoltà ed ai centri Caritas. Il Comune di Sora, oltre a patrocinare l’iniziativa ha provveduto alla sanificazione dei giochi, prima di consegnarli. Entusiasta l’assessore Naike Maltese.

