Sora – Quella bocciatura al voto che proprio non va giù….

La sconfitta elettorale, sembra non essere stata digerita da alcuni membri della scorsa maggioranza, che oggi, a vario titolo, criticano l’ operato del Sindaco Di Stefano e della sua squadra, contrariamente a quanto i cittadini dimostrano giornalmente, apprezzando molto il lavoro del team capeggiato dal sindaco attuale. E così, Castagna docet, si ricorre ad accuse e critiche che, in verità non trovano riscontro nell’ operato dell’ attuale amministrazione che, seppur con qualche piccolo errore, sta portando avanti un lavoro meticoloso, atto a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati in campagna elettorale. Sarà pur vero che certi progetti erano stati sposati dall’ amministrazione De Donatis, ma è altrettanto vero che di opere e progetti compiuti se ne sono visti pochi,a dire il vero solo uno, e non che non ci sia stato il tempo di farlo, e che quindi certe critiche sembrano lasciare il tempo che trovano. Forse l’ indigesto risultato elettorale ottenuto da qualcuno, offusca la mente, e rende i personaggi in questione poco inclini alla verità. La scuola di Renzo Piano si farà, i comitati di quartiere saranno tutti formati entro la fine dell’ anno,un Natale così ricco di eventi lo ricordano in pochi, e la pulizia delle strade è sicuramente da menzionare, con buona pace di chi oggi critica il lavoro degli altri, comodamente seduto sul divano di casa.

Roberto Mollicone

