Sora – Quando ad “accogliere” sono i partiti di destra

Se volessimo usare un eufemismo, potremmo dire che ai partiti di destra l’ accoglienza dei migranti da fastidio solo fino a quando i propri esponenti non ne traggono vantaggio. E così a Sora succede che, proprio un esponente di un partito di destra, conceda in affitto una sua struttura, ad una cooperativa che gestisce la cosiddetta “accoglienza dei migranti”. Un paradosso se consideriamo le battaglie portate avanti dai leader nazionali di Fratelli d’Italia e Lega, che proprio contro e sui migranti avevano costruito le proprie fortune. In questo caso ci preme ricordare, quanto fervore alcuni leader provinciali di partito, si erano scagliati contro il Partito Democratico proprio per quanto concerne l’accoglienza, ma a parlare chiaro si va e forse guardare in casa d’ altri serve anche a nascondere i propri problemi.

Foto generica web

