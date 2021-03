Sora, protestano i migranti del centro di accoglienza. Mollicone(Gs2.0): ” Presto una petizione popolare per chiedere la chiusura del centro, non nuovo a questi episodi”.

Nella tarda mattinata di ieri, i migranti del centro di accoglienza della struttura ricettiva di Viale S. Domenico, avevano dato vita ad una protesta in strada, placata solo dall’ arrivo della Polizia di Stato. Un fatto che ha suscitato, ancora una volta, molta perplessità su un fenomeno sempre più diffuso come l’ accoglienza. A prendere posizione sull’ accaduto, e con termini non proprio morbidi, è il presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che per mezzo di una nota stampa dichiara; ” Ormai ci siamo stancati, di sopportare gli atteggiamenti rivoltosi di chi, nonostante sia servito e riverito, trova anche il tempo di protestare e per futili motivi, mettendo in agitazione non solo i residenti della zona dove vengono accolti, ma anche le forze dell’ ordine, che in questo momento sono impegnate in operazioni ben più importanti. A questi signorotti, vorrei dire che se non si trovano bene nel nostro paese, hanno pur sempre la facoltà di pagarsi un biglietto di ritorno per i propri paesi di origine, dove sicuramente di motivi per protestare ne avrebbero di meno. È chiaro ormai a tutti, che il termine accoglienza è divenuto simbolo di problematiche che vanno assolutamente risolte, e proprio per questo nei prossimi giorni ci attiveremo per dar vita ad una petizione popolare con cui chiedere la chiusura del centro di accoglienza in questione, che non è nuovo ad episodi simili”.

comunicato stampa