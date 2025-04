Sora protagonista con “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”

Un progetto vincitore del bando regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo (L.R. 15/2014 e s.m.i.)

La Regione Lazio ha premiato il progetto del Comune di Sora “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, riconoscendolo tra i migliori candidati al bando regionale per la promozione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo (L.R. 15/2014). La rassegna, che si svolgerà dal 4 maggio al 15 settembre 2025, proporrà tredici eventi tra spettacoli teatrali, concerti, performance multimediali e visite guidate teatralizzate nei luoghi più suggestivi della città: abbazie, chiese, piazze e palazzi storici, fino al Museo della Media Valle del Liri, autentico crocevia tra archeologia, storia e religione.

“Ringrazio il Sindaco Luca Di Stefano per aver sostenuto fin da subito questa proposta, e con lui tutto l’Ufficio Cultura, coordinato dalla dirigente Valeria Nichilò e dal funzionario Stefania Tersigni, per il lavoro prezioso e concreto svolto nella realizzazione del progetto. Con ‘Storie di luoghi, tracce di uomini’ abbiamo voluto raccontare i luoghi della cultura della nostra città attraverso le storie degli uomini che, nel tempo, li hanno attraversati e vissuti. Un filo conduttore che unisce spettacolo e memoria, arte e identità, con l’obiettivo di far riscoprire, valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale in modo accessibile, inclusivo e partecipato.”

– ha dichiarato la Consigliera Manuela Cerqua delegata alla Biblioteca, Museo e Archivio Storico.

Anche il Sindaco Luca Di Stefano ha espresso grande soddisfazione: “Ancora una volta Sora dimostra di saper proporre contenuti culturali innovativi e di alta qualità. Questo progetto, che abbiamo sostenuto con convinzione, non solo celebra la nostra identità storica, ma crea nuove opportunità di partecipazione per tutti, promuovendo l’inclusione e l’accessibilità alla cultura. Un ringraziamento a chi ha lavorato con passione per questo successo.”

Il progetto è curato dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa con la prestigiosa direzione artistica del M° Alessandro Cedrone. Grande attenzione è dedicata all’inclusione, con traduzione in LIS per molti eventi e un linguaggio artistico accessibile e coinvolgente. Alcuni spettacoli sono pensati come esperienze immersive, che fondono musica, immagini e parole con la storia dei luoghi che hanno segnato la storia del nostro territorio.

La rassegna si aprirà domenica 4 maggio, in occasione della Giornata Europea dei Cammini Francigeni, alle ore 21.00 presso il Museo della Media Valle del Liri con lo spettacolo-concerto “L’infinito infinito” di Luca Mauceri: un inedito viaggio poetico e musicale, un “concerto-meditazione sul cammino della vita”, con musiche originali che si intrecciano a parole ed emozioni. L’evento sarà accessibile con traduzione in LIS e sarà seguito da una visita guidata al Museo.