È proseguita nella mattinata di giovedì, la distribuzione di pane alle famiglie sorane in difficoltà economica, organizzata dal Panificio Ciro Di Pucchio in località Selva, e dal Gruppo Sora 2.0. L’ iniziativa da seguito a quelle gia realizzate nelle scorse settimane, ed ha avuto come beneficiari, le famiglie indigenti del comprensorio sorano.

comunicato stampa