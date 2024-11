Sora – Promozione dei Cammini spirituali, la Regione approva il progetto. “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”

Una rassegna di 12 spettacoli dal vivo di teatro, danza e musica, con visite guidate teatralizzate ed un unico filo conduttore: i cammini spirituali e le storie degli uomini che li hanno percorsi. Questo l’importante progetto ideato dal Comune di Sora che, per la sua valenza, ha ottenuto il finanziamento di 25mila euro dalla Regione Lazio-Direzione Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile.

Gli eventi, che si terranno nel 2025, si snoderanno tra abbazie, chiese e palazzi storici fino a l’ex convento dei minori conventuali, oggi sede del Museo della Media Valle del Liri, luogo dove archeologia, storia e religione si fondono armoniosamente.

Una riscoperta di siti di altissimo valore storico e artistico, dalla periferia al centro della città, nell’ottica di una fruizione integrata delle arti, con l’obiettivo di riscoprire, valorizzare e promuovere il Patrimonio culturale della città.

Il direttore artistico della rassegna sarà il M° Alessandro Cedrone mentre il coordinamento degli spettacoli sarà affidato alla Corale Polifonica “San Silvestro Papa”.

Protagonista è lo spettacolo dal vivo, strumento efficace di racconto, che permette di raggiungere nuovi pubblici, con una grande attenzione per le attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità, in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, per garantire una fruizione dell’arte quanto più ampia possibile.

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è espressa dal Sindaco Luca Di Stefano e dalla Consigliera Comunale Manuela Cerqua: “Ringraziamo la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nel recepire lo spessore culturale ed artistico del nostro progetto. Regaleremo alla città di Sora tanti eventi che avranno un unico filo conduttore: la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale legato ai percorsi della Via Francigena e del Cammino di S. Benedetto che toccano o attraversano il nostro territorio. Ringraziamo gli uffici comunali che hanno lavorato con impegno al progetto che si snoderà nel corso dell’estate 2025”.

Comunicato stampa