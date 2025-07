Sora – Progetto Pontrix Park City, i ringraziamenti per gli interventi

“In questi giorni, in tutta l’area interessata dal Progetto Pontrix Park City, sono in corso interventi di bonifica risultati necessari all’esito proprio delle lavorazioni compiute per Pontrix Park City.

Non possiamo non ringraziare la Regione Lazio ed il suo Dirigente Ing. Luca Marta, che disponeva l’esecuzione dei lavori sul fiume Liri, e con lui l’attuale Direttore Wanda D’Ercole oltre alla fattiva collaborazione dei tecnici incaricati. Un ringraziamento va anche all’Assessore Fabrizio Ghera per l’impegno profuso.

All’esito dei vari interventi sono emersi rifiuti di vario genere che l’amministrazione comunale ha inteso ed intende rimuovere con l’unico obiettivo di vedere totalmente bonificato l’anello tra il ponte Nuvolari e il ponte del Divino Amore. Il recupero di aree abbandonate e dimenticate, queste le finalità del progetto Pontrix Park City, è stato ed è possibile solamente grazie alla sinergia intercorsa tra il Comune di Sora, l’Ambiente e Salute Srl e l’autorità di vigilanza idraulica Regionale parti tutte a cui va il ringraziamento dell’amministrazione comunale”.

Questo è quanto dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e l Assessore Marco Mollicone