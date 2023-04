Sora, prima volta in provincia di Frosinone “La Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace”

Si è svolta ieri nell’auditorium Serena Mollicone (Ex Gioberti) di Sora, patrocinata dalla Provincia di Frosinone, la Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace. La ricorrenza, proclamata per il 6 aprile dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è svolta per la prima volta in provincia di Frosinone. Presente alle celebrazioni il presidente dell’Amministrazione provinciale e sindaco di Sora. “Lo sport è di tutti – ha evidenziato Luca Di Stefano – è ed un importante mezzo attraverso cui trasmettere valori importanti come la solidarietà e la pace”.

Si è trattato di un evento molto importante, che ha visto fra le altre, la presenza del pluricampione Stefano Pantano, degli atleti della Nazionale Paralimpica di Scherma Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini, insieme al commissario tecnico della Nazionale Marco Ciari e il professor Attilio Lombardozzi dell’Università del “Foro Italico” di Roma.

Ricordando il valore educativo dello sport, che insegna lealtà e coraggio ed è il primo strumento per la costruzione della pace, il presidente dell’Amministrazione provinciale e sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha ringraziato l’associazione “Scorrendo con il Liri” e Maria Debora Bovenga, organizzatori della giornata in collaborazione con il Comune di Sora, il Polo liceale “Simoncelli” e l’Accademia musicale Isolana; un ringraziamento particolare è andato anche a Piergiorgio Fascina, consigliere della Giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio e alla professoressa Clelia Giona, dirigente scolastico del Polo liceale “Simoncelli” di Sora.

È stata una testimonianza importante per tutti noi – ha detto Di Stefano – utile a trasmettere valori importanti per chi pratica sport, come la disciplina, il sacrificio, il duro lavoro, il rispetto, la lealtà, il coraggio, tutti fattori che formano i ragazzi. Lo sport è lo strumento più efficace per promuovere la cooperazione internazionale, la solidarietà, la coesione sociale”.

“Oggi – ha concluso il presidente – siamo qui a testimoniare che lo sport è di tutti”.