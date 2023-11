Sora – Presentazione Progetto “Tutta un’altra storia…in città” – 10 novembre 2023

Sarà presentato venerdì 10 novembre 2023 “TUTTA UN’ALTRA STORIA… in città”, il progetto del Comune di Sora risultato primo nella graduatoria della Regione Lazio nell’ambito delle “Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio, per progetti di prevenzione e contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità”.

Curato dall’Associazione Risorse Donna ha l’obiettivo di promuovere la memoria, la storia, la cultura e il ruolo delle donne con riferimento al movimento femminista locale, consegnando alla città “tutta un’altra storia” finora rimasta sconosciuta.

Il progetto vede in qualità di partners le Scuole Secondarie di primo grado, l’associazione La Via dei Canti, l’associazione Toponomastica Femminile, con il coinvolgimento Rete degli studenti medi del Lazio, la Rettrice vicaria dell’Università di Cassino Fiorenza Taricone. Si è creato un modello di partecipazione civica scuola-associazionismo-comunità per la valorizzazione e la conservazione storica in grado di innovare verso una società paritaria, la valorizzazione dei luoghi, il rafforzamento della rete di prevenzione alla violenza di genere. La sostenibilità ambientale e il valore culturale del progetto sociale è promosso da Ambiente e Salute Srl con il contributo della Farmacia Comunale di Sora.

L’appuntamento è alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, a Sora, in Corso Volsci, 111.

COMUNICATO STAMPA