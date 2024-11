Sora, presentazione del Libro TUTTO SU VITTORIO DE SICA

Sarà presentato a Sora (FR), città natale di Vittorio De Sica, il libro Tutto su Vittorio De Sica, volume antologico scritto da 40 autori e curato da Jean A. Gili e Piero Spila. L’incontro, organizzato dal Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca” APS (Piazza Indipendenza), avrà luogo venerdì 22 novembre 2024 alle ore 17:00, presso la Sala S. Tommaso. L’evento, parte del ciclo “Incontri di Storia Arte Cultura”, vedrà la partecipazione di Piero Spila e Santina Pistilli sul tema “Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni insieme sul set”. La scelta dell’argomento, non casuale, si inserisce nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del regista e nel centenario della nascita del grande attore, altro illustre artista originario della provincia di Frosinone. Introdurrà l’incontro Marcello Carlino, membro del Consiglio direttivo del Centro di Studi Sorani. Concluderà il presidente Luigi Gulia.Sarà presente all’iniziativa anche l’editore Gianni Gremese. L’ingresso è libero a tutti.INFOLINE: studisorani@tin.it – +39 0776 833793

TUTTO SU VITTORIO DE SICA Il libro, per il numero e il prestigio dei collaboratori coinvolti (più di 40, italiani e francesi, critici, storici del cinema, testimoni), è la più completa e approfondita antologia critica dedicata a Vittorio De Sica, Maestro del cinema italiano e internazionale, celebrato nella sua poliedrica attività di attore, regista, personaggio televisivo e chansonnier di successo.Strutturato come un dizionario antologico di quasi 500 pagine e più di 100 “voci” (i film, le star, gli avvenimenti, i premi internazionali, i temi), ripercorre l’intero itinerario artistico di De Sica e ne presenta l’opera con un linguaggio critico puntuale ma non specialistico, in modo di consentire un’agevole consultazione, ideale per chiunque voglia conoscere meglio o scoprire i molteplici aspetti di un Autore che continua a regalare meraviglie e sorprese.

Completano “Tutto su Vittorio De Sica” un’ampia biografia commentata, una selezione di dichiarazioni e interventi del regista e, soprattutto, un inserto fotografico a colori di 64 pagine.Il volume è pubblicato contemporaneamente in Italia e Francia, a significare lo speciale legame intrattenuto da De Sica con il paese d’oltralpe (dove ha vissuto a lungo partecipando, come attore, a film memorabili come I gioielli di Madame de … di Ophüls).

A essere sottolineata è l’originalità di un’opera creativa che ha aperto strade nuove, poi percorse da altri. Come sottolinea René de Ceccatty nella prefazione, “Probabilmente non avremmo avuto Uccellacci e uccellini di Pasolini senza Miracolo a Milano. E Ladri di biciclette, in tono più dolce e sentimentale, già annuncia la tragica crudeltà di Accattone e Mamma Roma o la disperazione allucinata e meravigliosa de La strada di Fellini”.Nella copertina del libro è presente l’opera di David Parenti Fra le rughe del tempo i segni del tuo passaggio, una raffinata matita su carta giapponese realizzata nel 2023-24. Con Tutto su Vittorio De Sica, Gremese Editore invita gli appassionati e i nuovi lettori a riscoprire l’eredità senza tempo di un artista che ha saputo raccontare l’essenza dell’Italia e toccare le corde del cuore di un pubblico internazionale. Testi di: Alberto Anile - Tatiana Antolini-Dumas - Eric Auphan - Elisa Baldini – Nicholas Bauche - Pascal Binétruy - Ennio Bìspuri - Orio Caldiron – Stefania Carpiceci - François Celerier - Roberto Chiesi - Didier Coureau – Flavio De Bernardinis - René De Ceccatty - Oreste De Fornari – Dominique Delouche - Gualtiero De Santi - Enrico Giacovelli Marco Giallonardi - Jean A. Gili - Sophie Guermès – Hervé Joubert – Laurencin Dominique Legrand - Alexis Leroy - Bernard Lonjon σ Davide Luglio – Anton Giulio Mancino - Jean-Jacques Manzanera - René Marx – Caroline Masoch – Tullio Masoni - J e a n-Ma Méjean - Jean – Claude Mirabella – Domenico Monetti - Stefania Parigi - Jean – Michel Pignol – Santina Pistilli - Jean – Michel Ropars - Laurent Scotto d’Ardino – Paolo Speranza - Piero Spila SCHEDATitolo: Tutto su Vittorio De SicaAutore: AA.VV.A cura di: Jean A. Gili e Piero SpilaPrefazione: René de CeccattyCasa editrice: Gremese InternationalCollana: Le CinenciclopedieFormato: 16x23Pagine: 464EAN: 978-88-6692-203-2Prezzo: € 38,00

COMUNICATO STAMPA

Correlati