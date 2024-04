Sora – Presentazione del Libro “Si vede che non era destino” di Daniele Petruccioli

La libreria Universitas è lieta di annunciare la presentazione del libro “Si vede che non era destino” di Daniele Petruccioli, in programma per giovedì 11 aprile alle ore 18:00 presso la sua sede in via Giuriati 1

Il romanzo ci porta nel cuore di una storia avvincente e profonda, guidandoci attraverso le vite di una bambina e di una donna di nome Maria. Con una prospettiva delicatamente laica, l’autore offre una narrazione che dà voce alla protagonista femminile, esplorando i misteri della gravidanza e della maternità, e intrecciando abilmente il tema della fede con l’enigma della vita stessa e riesce ad accostarsi al mistero senza cadere nelle facili suggestioni dell’irrazionale per ripercorrere, in modo inedito, una delle vicende cardinali della cultura occidentale: dall’annunciazione alla crocifissione.

Daniele Petruccioli ha insegnato lingua e traduzione portoghese e brasiliana presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, mentre dal 2016 è docente di teoria e traduzione e traduzione editoriale all’Università degli Studi Internazionali di Roma . Con il suo romanzo “La casa delle madri”, pubblicato nel 2020, è stato selezionato nella dozzina del Premio Strega

Durante la presentazione del libro, Daniele Petruccioli dialogherà con il giornalista Alessandro Andrelli, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati nel romanzo e di scoprire di più sull’autore e sul processo creativo.

Il libro “Si vede che non era destino” è un’opera destinata ad affascinare e coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. È rivolto a coloro che cercano la bellezza nella profondità della narrazione e che sono pronti a lasciarsi trasportare dalla potenza delle parole.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare copie del libro e farle autografare dall’autore.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli amanti della lettura.

Per ulteriori informazioni, contattare la Libreria Universitas al numero 0776.833572 – 328.6052416 o via email all’indirizzo info@libreriauniversitas.it.

