Sora, presentazione del libro “Indomita. La mia battaglia contro le mafie” di Civita Di Russo

Il Comune di Sora promuove un appuntamento culturale dedicato ai temi della legalità e dell’impegno civile.Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora (Corso Volsci 111), si terrà la presentazione del libro “Indomita. La mia battaglia contro le mafie” di Civita Di Russo.A dialogare con l’autrice sarà Tommaso Strinati.Il volume racconta, attraverso storie vere, trent’anni di battaglie giudiziarie contro la criminalità organizzata e l’impegno a fianco di collaboratori e testimoni di giustizia. Un percorso umano e professionale fatto di scelte difficili, paura, solitudine, ma anche di coraggio e responsabilità.Indomita è una testimonianza diretta sul valore della verità e della giustizia, dove la difesa non è solo tecnica giuridica ma atto civile e umano, capace di dare voce a chi spesso rimane invisibile.Avvocato penalista, Civita Di Russo ha dedicato oltre trent’anni alla difesa dei collaboratori e dei testimoni di giustizia nei principali processi contro le mafie in Italia. Attualmente è Vice Capo di Gabinetto Vicario del Presidente della Regione Lazio.

L’incontro rappresenta un’occasione di riflessione pubblica sui temi della legalità e della memoria civile.