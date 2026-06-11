SORA PRESENTA I CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES DI CICLISMO SU STRADA 2026

Giovedì 11 giugno alle ore 21:00 l’evento ufficiale nel Chiostro della Biblioteca Comunale a Sora

Sora si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo giovanile nazionale. Giovedì 11 giugno, alle ore 21.00, presso il Chiostro della Biblioteca Comunale, si terrà la prima conferenza stampa di presentazione ufficiale dei Campionati Italiani di Ciclismo su Strada Juniores Maschile e Femminile 2026 della Federazione Ciclistica Italiana, organizzati dall’Associazione Sportiva Ciclisti Sorani in programma sabato 20 e domenica 21 giugno 2026.

A distanza di dodici anni dall’ultima edizione organizzata sul territorio, la storica società sorana del presidente Gianni Bruni, torna ad essere protagonista di un evento di assoluto rilievo nel panorama ciclistico nazionale, chiamata ancora una volta a gestire l’assegnazione della prestigiosa maglia tricolore, simbolo del titolo di Campione d’Italia.

La manifestazione vedrà sfidarsi i migliori talenti del ciclismo italiano nella categoria Juniores, riservata agli atleti e alle atlete di 17 e 18 anni. Due le gare in programma: sabato 20 giugno si svolgerà la “Ciociarissima Women”, competizione dedicata alle donne juniores, mentre domenica 21 giugno sarà la volta del tradizionale “Trofeo Mimmo Bruni”, riservato alla categoria juniores maschile.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione per l’intero territorio, che si appresta ad accogliere centinaia di persone tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia. Un grande appuntamento sportivo che porterà visibilità alla città di Sora e all’intera provincia di Frosinone, confermando ancora una volta la vocazione del territorio all’organizzazione di manifestazioni di alto livello. Diversi gli enti che hanno aderito all’iniziativa e che saranno presenti alla conferenza stampa.

La serata di presentazione consentirà di conoscere nel dettaglio il programma delle competizioni, i percorsi di gara, gli aspetti organizzativi e le numerose iniziative collaterali che accompagneranno il weekend tricolore.

L’invito è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, agli appassionati di ciclismo, agli operatori del settore e agli organi di informazione, chiamati a condividere un momento che segna l’inizio del conto alla rovescia verso un evento destinato a lasciare un segno importante nella storia sportiva della città.

Appuntamento giovedì 11 giugno 2026 alle ore 21.00 presso il Chiostro della Biblioteca Comunale di Sora.