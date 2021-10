Sora – “Prenditi cura di te. Informati e previeni”, al via la sesta edizione

L’Associazione culturale no profit Iniziativa Donne di Sora è promotrice della sesta edizione del format di successo “Prenditi cura di te. Informati e previeni”, patrocinato dal Comune di Sora, che si terrà domenica 10 ottobre 2021.

Anche questa edizione è stata inaugurata, oggi, con la collocazione del fiocco rosa sulla balconata del Municipio per sposare la campagna nazionale dell’ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La manifestazione, rivolta alla cittadinanza, vedrà la presenza di associazioni, professionisti e realtà territoriali sensibili alla tematica che contribuiranno alla divulgazione del tema della prevenzione.

Tra le varie attività gratuite presenti nel percorso sarà partecipare all’iniziativa di promozione sociale, patrocinata dalla Asl di Frosinone, che sostiene il progetto “Banca dei Capelli”. L’appuntamento è in programma per domenica 10 ottobre 2021, dalle 10 alle 13, in piazza Santo Spirito, nel pieno rispetto delle misure anti-contagio del Covid-19.

Inoltre l’Associazione culturale no profit Iniziativa Donne invita a promuovere il verbo della prevenzione sostenendo la ricerca iscrivendosi sul sito www.raceforthecure.it alla squadra “Sora in Rosa”. La passeggiata, organizzata dalla Komen Italia, si terrà a Roma, domenica 10 ottobre.

Per tutte le info contattare l’associazione sorana all’indirizzo mail iniziativadonnesora@libero.it oppure Facebook Iniziativa Donne- Sora.

COMUNICATO STAMPA