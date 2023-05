Sora – Premio Teatrale “Bruno Sardellitti” Auditorium Baronio e programma

“ La prima edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti” è ormai alle porte. In questi giorni, a seguito di

un attento e sollecito confronto con i Dirigenti e i Docenti degli Istituti Scolastici partecipanti alla kermesse ,

si è ritenuto opportuno collocare in una sede al chiuso la manifestazione, individuandola appunto nell’

Auditorium Baronio: questo in ragione delle previsioni meteo avverse, ma soprattutto della necessità di

tutelare al meglio i bambini, i veri protagonisti di questo evento.

I primi ad esibirsi il 29 Maggio alle ore 21 saranno gli alunni del Istituto Comprensivo 3;seguirà il 30 la

Scuola Beata Maria De Mattais e nell’ ultima serata saliranno sul palco i bambini dell’ Istituto Comprensivo

1.

L’ Associazione “Le Tre Valli Pro Sora Due” ringrazia l’ Amministrazione Comunale e la Provincia di

Frosinone, in sinergia con le quali è stato possibile ovviare alle contingenti necessità che si sono presentate

e rinnova il nostro invito alla cittadinanza ad assistere alla prima edizione del Premio Teatrale “Bruno

Sardellitti” “

Il Presidente Arch. Giovanni Enrico Celli Catarinelli

COMUNICATO STAMPA