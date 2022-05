Sora – Premiato il vincitore dell’iniziativa “Balconi e Vicoli in Fiore 2022”

Sono stati i fiori, con la loro straordinaria capacità di rallegrare e abbellire, i veri protagonisti di “Balconi e Vicoli in fiore 2022” evento che si è tenuto domenica 8 maggio nei suggestivi vicoli del centro storico di Sora.

A curare questa seconda edizione la nostra Associazione, Comitato Sorantica, che rinnovando la tradizionale collaborazione con il Comune di Sora, ha organizzato la manifestazione dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia e davvero Sora è esplosa in un tripudio di colori che hanno riportato la curiosità ed i sorrisi sui volti dei tanti visitatori.

In un’atmosfera di allegria e sana competizione, mercoledì 4 maggio, è avvenuta la distribuzione ai residenti di circa 750 piantine stagionali di diverse varietà che sono state messe a dimora, sui balconi e nei vicoli, in modo vivace e ben congegnato.

Il risultato è piacevolmente saltato agli occhi di quanti hanno affollato i vicoli e rivolto lo sguardo all’insù per ammirare una nuova veste allegra e graziosa del centro.

Via Cittadella per l’occasione è stata chiusa al traffico e ha ospitato i vivaisti che hanno aderito all’iniziativa offrendo un’immagine suggestiva e accogliente con un coloratissimo mercatino dei fiori.

Nei locali del quartiere gruppi musicali hanno allietato i visitatori dalla mattina fino a chiusura manifestazione rendendo l’atmosfera piacevole e spensierata.

Per la seconda edizione di “Balconi e vicoli in fiore”, l’Associazione Comitato Sorantica ha offerto un’ulteriore primizia ai visitatori: l’apertura della piccola esposizione che racconta del Brigantaggio. Una realtà in costruzione, in continuo allestimento, una perla che testimonia uno spaccato di storia della nostra bellissima terra.

Oggi sono stati premiati i vincitori della manifestazione “Balconi e Vicoli in Fiore. La giuria, ha valutato gli allestimenti in base ai criteri del regolamento ed ha proclamato i vincitori ex aequo consegnando le targhe premio previste all’allestimento di MILENA TEDESCO e SERENA INCANI per miglior composizione a cui vanno tutti i nostri complimenti e congratulazioni.

Verrà realizzato un video con tutte le foto dei balconi e dei vicoli fioriti in modo da dare risalto a tutti coloro che, con cura, dedizione e fantasia, hanno realizzato decorazioni floreali di balconi, vicoli e angoli, contribuendo a migliorare in modo naturale e semplice il centro storico.

L’Associazione Comitato Sorantica ringrazia calorosamente per quanto è stato fatto al fine di valorizzare ed abbellire il centro storico, esperienza da ampliare in favore della Città per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e renderla più attrattiva ai cittadini stessi ma anche e soprattutto ai visitatori che vorranno ammirarne il decoro e la sostenibilità.

In particolare si ringraziano i residenti del centro storico per la creatività e l’impegno, l’Amministrazione comunale per la disponibilità, i vivaisti “Vivaio del Liri” e “Verde Mania” per la professionalità e la passione dimostrata e tutte le attività commerciali che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa in particolare Alonzi Ciambelleria, Dal Maresciallo, Alonzi82 OUTDOOR, Blue Laboratorio Artigiano, JazzIn, Sciuscià, Tre Archi, Portella B&B, Shabby Wine One.

COMUNICATO STAMPA