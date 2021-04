Sora, PRC: Continua la tarantella del Sindaco, rinnoviamo l’invito alle dimissioni “per dignità personale” e per mettere in sicurezza la Città

Siamo all’ennesima conferenza stampa del Sindaco, dove ritira fuori dal cilindro i suoi soliti cavalli da battaglia (scuola innovativa e tomassi), ma la tarantella è sempre la stessa: sottostare a bassi ricatti per continuare a campicchiare fino alle elezioni autunnali.

Non entriamo nei contenuti della conferenza stampa, ma rinnoviamo al Sindaco, come fatto già ad inizio anno, l’invito a dare le dimissioni “per dignità personale” per mettere fine ai ricatti dei “Caporali” della sua maggioranza, e per mettere in sicurezza la Citta, che sicuramente con il commissario prefettizio può stare più tranquilla e meglio amministrata.

Il tempo è scaduto: DIMISSIONI!

COMUNICATO STAMPA PRC SORA

Correlati