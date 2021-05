Sora, PRC “A. Gramsci”di adesione all’incontro con l’associazione “RISORSE DONNA”

La Convenzione di Istanbul sottolinea la centralità dei Centri Antiviolenza, a livello europeo, nell’azione di contrasto alla violenza di genere e li dichiara SERVIZI ESSENZIALI.Il contrasto alla violenza di genere, come tutti i temi sociali che riguardano la difesa dei diritti e delle libertà individuali, è un tema di rilevanza cruciale nella gestione territoriale. Consapevoli dell’importanza della presenza sul territorio di centri antiviolenza come Risorse Donna, che da sempre si occupa egregiamente del contrasto e della prevenzione della violenza di genere e dell’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie (anche e soprattutto in questo periodo di emergenza, in cui i casi di violenza sono aumentati in maniera esponenziale); consapevoli altresì delle difficoltà economiche che il centro antiviolenza si trova ad affrontare quotidianamente e a dover fronteggiare con il totale disinteresse dell’amministrazione comunale, che pure dovrebbe essere la prima istituzione di riferimento di un’associazione così importante sul territorio comunale, le Compagne e i compagni del il circolo di Prc A. Gramsci di Sora si sentono vicini all’associazione e ne appoggiano la lotta e l’azione quotidiana di supporto alle donne e ai loro figli e figlie.In quest’ottica di sostegno e supporto all’associazione ed onorate/i dell’invito ricevuto, una delegazione sará presente all’incontro con il sindaco De Donatis, che avverrà giovedì 20 maggio alle ore 16:00 presso il centro antiviolenza.

comunicato stampa