Sora, PRC “A.Gramsci”: lettera aperta al Sindaco

Signor Sindaco, il discorso che lei ha tenuto per celebrare il 25 Aprile ci ha lasciato molto dispiaciute/i. Per diversi motivi!

Non si è assolutamente premurato di enucleare in forma ancorché sintetica il contenuto di quella che è stata una vicenda storica che è stata la premessa dell’approdo democratico dell’Italia.

Quella vicenda ha visto contrapposte due umanità: una animata da una idea di sottomissione e soppressione delle libertà comuni e individuali, Il nazifascismo, che ha mortificato e umiliato il nostro paese e un’altra, quella del fronte della Resistenza e delle Forze di Liberazione, animate da un anelito di libertà dei popoli e con esso il dispiegamento di una ferrea volontà di riportare il nostro paese nell’alveo della rispettabilità internazionale.

Ecco signor sindaco, se lei nel suo dire avesse tenuto conto della vera natura della Liberazione d’Italia, non sarebbe incorso nella panzana di accomunare l’immane sforzo che le nostre Madri e i nostri Padri profusero per dare un giusto sbocco all’abbattimento della dittatura, con lo sforzo in atto condotto dal nostro Stato Democratico che con le proprie strutture sta fronteggiando, al pari di ogni altro paese, la pandemia in corso.

Nessuna/o può scegliere se stare o non stare con il virus, lo avversiamo tutte/i. Mentre la liberazione dell’Italia dalla oppressione nazifascista è scaturita da una scelta individuale che ogni Italiana/o fece. Purtroppo non tutte/i scelsero la strada di combattere per la libertà, altre/i si attardarono a fare fuoco su questa scelta e a vendere all’invasore altre/i Italiane/i.

Ma Signor Sindaco non saremmo dovuti esser noi a ricordarle che Il 25 Aprile celebra la scelta, la decisione di Donne e Uomini di correre e di concorrere alla costruzione della libertà dell’Italia.

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Circolo “Antonio Gramsci” Sora (fr)