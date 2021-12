Sora, porta l’albero di Natale alla madre defunta e gli viene rubato

Durante le festività natalizie la mancanza dei propri cari si sente in modo particolare. Le visite al cimitero a trovare i propri defunti sono più insistenti, chi porta un fiore, chi addobba in modo particolare la tomba dei propri cari e chi come il caso che ci viene segnalato, porta un albero di Natale, un modo simbolico per festeggiare con il caro defunto queste festivita’ e l’amara e sorpresa, l’albero di Natale viene rubato. Oltre ad essere un ladro è un segno di inciviltà unica, un modo di calpestare un luogo di dolore com’è il cimitero. Purtroppo esistono ancora persone che non rispettano defunti e che definirli incivili è poco, con quale coraggio rubano un albero di Natale vicino ad una tomba?. Una cosa inaccettabile e gravissima chi ha compiuto questo gesto dovrà fare i conti con la propria coscienza se ne ha una, questa persona se leggerà questo articolo dovrebbe oltre che vergognarsi, riportare l’albero dove l’ha preso.

Correlati