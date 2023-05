Sora, Porretta su Commissione Sanità: “Trasparenza Zero”

Il Consiglio Comunale di Sora tenutosi il 6 aprile us. ha deliberato, tra l’altro, la costituzione di una Commissione Speciale Sanità. Il Movimento Civico Sanità e Territorio, rivendicando il suo ruolo di protagonista nel salvataggio dell’ospedale SS. Trinità, aveva inoltrato ufficiale richiesta di farne parte. Ma la maggioranza ha deciso di respingere la richiesta. Con tale scelta, l’attuale Amministrazione ha definitivamente attribuito a Sora il poco onorevole titolo di Città a Trasparenza Zero. Infatti, alla chiusura dell’Albo Pretorio Storico e all’impedimento illegale di accedere agli atti dell’area Ex Tomassi ora si aggiunge la costituzione di una commissione di addetti ai lavori che controllano sé stessi. Il diniego alla nostra richiesta di partecipazione è stato giustificato da un intervento in Consiglio, che trascriviamo parola per parola dall’audio della diretta streaming: “Per quanto riguarda la richiesta della Presidente Floriana Porretta di partecipare alla… alla, come noi, alla commissione sanità, io penso, Presidente, che noi non dobbiamo essere chiusi in questa cosa, ma esistono delle regole. Il nostro regolamento prevede che la Commissione Sanità sia composta da persone del Consiglio Comunale, perché noi le persone c’hanno comunque… comunque c’hanno votato e quindi siamo a tutti gli effetti… abbiamo diritto di supportare i cittadini su questa problematica. E poi abbiamo gli esperti esterni, che comunque è gente con un curricula, che hanno un esperienza, che vivono l’ospedale, che sanno le problematiche, quindi, non me ne voglia la Porretta, però, secondo me, non è che (audio incomprensibile) una possiamo avere… (audio incomprensibile) nel senso di… di stare in un posto per forza, se… che possiamo risolvere i problemi della sanità. Quindi, siccome questa amministrazione è un’amministrazione di regole, io direi, Presidente, dobbiamo rispettare le regole. Quindi, mi dispiace per la Porretta, ma non sono queste le giuste motivazioni per far parte di una commissione di questa importanza, ma soprattutto di… che i cui modi non hanno… non ha i presupposti per… amministrativi”. Queste sarebbero le ragioni ufficiali, riportate parola per parola, per le quali la maggioranza ha respinto la nostra richiesta. In realtà, nessun regolamento vieta la partecipazione di soggetti esterni al Consiglio, tant’è vero che il Movimento ha già fatto parte della Commissione Speciale Sanità istituita nel 2011 dall’Amministrazione Tersigni, la quale aveva saggiamente coinvolto tutti i soggetti che potevano essere utili allo scopo, compresi persino alcuni altri sindaci del Sorano. Invece, impedendo la partecipazione del Movimento l’attuale Amministrazione esclude l’unico soggetto che conosca per intero e direttamente gli ultimi trent’anni di storia sanitaria. Insomma, si possono balbettare tante scuse, ma la ragione vera e trasparente è che la maggioranza vuole evitare ogni controllo sul proprio operato, riducendo Sora ad una Città a Trasparenza Zero. Però questi comportamenti inducono la gente a pensare male e a chiedersi preoccupata perché continuino a nascondere quel che fanno. Ovviamente, da parte nostra non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, e nei prossimi giorni annunceremo una nostra iniziativa per ridare trasparenza al passato al presente e al futuro, che invece si vorrebbero occultare. Di certo continueremo a difendere gli interessi della sanità pubblica, a Sora e in provincia, mantenendo e intensificando i nostri contatti con le autorità sanitarie a tutti i livelli.

Comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati