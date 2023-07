Sora, Porretta: “Stanziati 25 mln di euro per l’ospedale SS. Trinità”

A seguito della visita istituzionale all’ospedale SS. Trinità di Sora del Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, on. Luciano Ciocchetti (FdI), che come Movimento Civico Sanità e Territorio abbiamo organizzato lo scorso 7 luglio, la Regione Lazio ha stanziato 25 milioni di euro per il nostro ospedale. Consideriamo questo non soltanto un passo, ma un grande salto verso l’obiettivo principale: attribuire al SS. Trinità lo status di DEA di primo livello. Sapevamo che col nuovo Piano Sanitario c’era il rischio che il SS. Trinità subisse l’ennesimo tentativo di depotenziamento. Abbiamo quindi sentito l’urgenza di intervenire, per non vanificare il lavoro che il Movimento ha svolto negli ultimi trent’anni. Alla luce del risultato ottenuto, la visita del Vicepresidente si è dimostrata l’intervento più efficace che potessimo immaginare. Ora lo slogan “l’ospedale di Sora non si tocca” non è più soltanto uno slogan, ma un fatto concreto. Ringraziamo l’on. Ciocchetti per essere intervenuto presso il ministro Schillaci e la Regione a sostegno della proposta che gli abbiamo consegnato ufficialmente il 7 di luglio. La tempestività del riscontro merita un ringraziamento ulteriore. Ora ci aspettiamo il sostegno di tutte le amministrazioni del territorio, delle forze politiche e dei cittadini, per condurre tutti insieme e fino in fondo la battaglia che ci condurrà a conquistare il DEA di Primo Livello, il quale ridarà finalmente stabilità sanitaria all’intero territorio. Nei prossimi giorni avremo cura di tenere informati i cittadini, passo dopo passo, dell’andamento dell’itero iter amministrativo.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio.

Correlati