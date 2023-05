Sora, Porretta: “L’amministrazione comunale sorda sull’ex Tomassi”

Come annunciato in precedenza, il 10 marzo 2023 avevamo presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Sora relativamente all’area Ex Tomassi. Ma l’Amministrazione, col suo consueto atteggiamento approssimativo e sprezzante, non aveva dato alcuna risposta. Superati abbondantemente i termini di legge ad essa concessi, il 21/04/2023 avevamo quindi presentato ricorso al Difensore Civico della Regione Lazio, che ora ha inviato all’Amministrazione l’intimazione “a riesaminare l’istanza di accesso del 10.3.2023, fornendo un riscontro all’istante ed allo scrivente Ufficio”, ossia al Movimento e allo stesso Difensore Civico. È un primo provvedimento delle autorità sovraordinate atto a sanzionare ufficialmente e pubblicamente i comportamenti illegittimi e pericolosi dell’attuale amministrazione Sorana, iniziati con la sintomatica e premonitrice chiusura dell’Albo Pretorio Storico. Al momento, non rimane che aspettare le iniziative del Comune, o del Difensore Civico regionale in caso di ulteriori inadempienze da parte dell’Amministrazione. Ma intanto chiediamo formalmente alla rappresentanza del Governo sul territorio di intervenire senza attendere gli esiti burocratici della vicenda, a prevenzione di ulteriori illeciti. Mentre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Amministrazione di Sora chiediamo, ad illecito conclamato, come intenda intervenire nei confronti di chi ha già omesso di adempiere al proprio dovere violando i termini previsti dalla legge.

Comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio