Sora, Porretta: “La visita dell’ On.le Ciocchetti al SS. Trinità affinché diventi DEA di primo livello”

Il 7 luglio us. si è tenuta l’attesa visita del Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, on. Luciano Ciocchetti, presso l’ospedale SS. Trinità di Sora. Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Il notevole impegno organizzativo ci è stato ampiamente ripagato. Essa aveva il preciso scopo di presentare al Vicepresidente una proposta del Movimento: attribuire finalmente all’ospedale di Sora lo status di “DEA di Primo Livello”. Dopo la paventata chiusura negli anni Novanta, che il Movimento e i cittadini sono riusciti ad impedire contro la volontà di molti, i tentativi di ridimensionare la struttura pubblica sono continuati ininterrottamente fino ad oggi, con drastici tagli ai servizi e al personale sanitario, anche sulla spinta lobbistica di interessi privati opposti all’interesse generale. Ora, perciò, è arrivato il momento di mettere fine a tali tentativi con assoluta risolutezza. Ora bisogna ridare stabilità sanitaria alla città e al territorio. Ora è il tempo di un nuovo abbraccio della città al suo ospedale. Ora bisogna conquistare il DEA di primo livello. La vista del 7 è stata un eccellente inizio di questa nuova battaglia. Essa ha visto la presenza massiccia del personale sanitario dell’ospedale, con in testa il Direttore Generale della Asl di Frosinone, Arch. Angelo Aliquò, e il Direttore Sanitario, Dottor Massimo Menichini, che ci hanno condotto con il nostro illustre ospite in visita nei vari reparti. Col Vicepresidente, abbiamo così avuto modo di apprezzare le eccellenze presenti nella struttura, ma anche i limiti a cui occorre porre rimedio nell’immediato. A seguire, durante i reciproci ringraziamenti presso la sala conferenze dell’ospedale, la Presidente Porretta ha avuto quindi modo di presentare ufficialmente la proposta del Movimento alla dirigenza della sanità locale e allo stesso Vicepresidente. L’on. Ciocchetti ha dunque acquisito dal Direttore Generale Aliquò le informazioni circa gli interventi necessari all’ospedale per acquisire lo status di DEA di primo livello. Nelle prossime ore, il Movimento, come richiesto, invierà alla segreteria del Vicepresidente una relazione relativa alle vicende storiche riguardanti il SS. Trinità, alle sue eccellenze e potenzialità, al fine di intraprendere ai vari livelli tutte le iniziative politiche ed amministrative per attribuire alla struttura sanitaria la nuova classificazione. Per tutto ciò, oltre a tutti i nostri associati che si sono prodigati nell’organizzazione della visita, vogliamo ringraziare sentitamente il Direttore Generale della Asl, il Direttore Sanitario, tutto il personale medico e paramedico dell’ospedale presenti all’iniziativa per il sostegno morale e materiale ricevuto; le forze dell’ordine, per il paziente supporto fornitoci nell’organizzazione dell’evento per lunghe settimane e fino alla fine; la Pro Loco di Sora e tutti i suoi dirigenti e associati per il gustoso rinfresco organizzato per l’occasione presso la loro sede storica; e, soprattutto, l’On. Ciocchetti per la sua sensibilità e assai rara disponibilità.

Comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati