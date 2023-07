Sora, Porretta: “Il Vicepresidente Commissione Sanità in visita all’ospedale SS. Trinità”

Come già annunciato, il 7 luglio prossimo sarà in visita presso l’Ospedale SS. Trinità di Sora il Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, On. Luciano Ciocchetti. Rispetto a quanto inizialmente previsto, abbiamo pensato di anticipare la visita del Vicepresidente alle 16,30, anziché alle 18,00, per l’espresso desiderio di interloquire con tutti i primari, i dirigenti e l’organico del personale sanitario al completo. Lo scopo è chiaro: raccogliere direttamente da loro le esigenze dei singoli reparti e dell’insieme della struttura sanitaria, affinché abbiano nella disponibilità tutto quanto necessario a concretizzare, nell’attività quotidiana, la propria vocazione a favore della salute dei cittadini. Noi, da parte nostra, formuleremo al Presidente una precisa richiesta. Siamo tutti consapevoli, personale sanitario e cittadini, che se negli anni passati è stato necessario battersi per impedire la chiusura dell’Ospedale, oggi questo non basta più. Oggi è necessario battersi per ridare finalmente stabilità sanitaria al territorio. Infine, da comunicazione ufficiale abbiamo appreso che sarà il dr. Massimo Menichini, Direttore Sanitario dell’ospedale, ad occuparsi dell’intera organizzazione della visita, come disposto dal Direttore Generale della Asl di Frosinone, arch. Angelo Aliquò.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e territorio

