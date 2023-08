Sora, Porretta: “I Padri Passionisti lasciano il convento e la città”

Per vie informali ci è giunta una notizia che speriamo tanto non sia vera.

Sembrerebbe che la congregazione dei Padri Passionisti stia per lasciare il convento

di Santa Maria degli Angeli e la città di Sora. Non conosciamo le ragioni di tale triste

eventualità, ma riteniamo di dover fare ogni cosa per scongiurarla.

La presenza dei Padri Passionisti a Sora, che dura sin dal 1842, ha avuto ed ha

grande importanza per l’intera cittadinanza di credenti e non credenti.

Essi hanno operato in ogni modo a favore del popolo sorano, spiritualmente e

materialmente, soprattutto nei momenti più tristi della nostra storia, come le tragedie

del terremoto di inizio Novecento e la Seconda Guerra Mondiale. Ma la loro opera si

manifesta concretamente anche nella quotidiana pastorale sanitaria loro affidata

presso l’ospedale SS. Trinità, svolta con tanta adesione e cura.

Il loro malaugurato allontanamento dal convento di Sora sarebbe grave colpo per

moltissimi di noi e un ulteriore segnale di decadimento della città.

Pensiamo di rappresentare i sentimenti di molti sorani, perciò, mentre rivolgiamo la

nostra preghiera a chi porta su di sé il peso di tale decisione. A lui chiediamo di

considerarla tra le tante ragioni che si oppongono all’allontanamento dei Padri

Passionisti e di accoglierla quale umile espressione della voce popolare.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

