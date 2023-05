Sora, Porretta: ” Commissione Speciale Sanità, un membro del nostro movimento ne faccia parte”

Il prossimo 6 maggio si terrà a Sora il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno alcuni punti importanti. Tra questi, vi è la proposta di costituire una Commissione Speciale Sanità, non ancora definita nel dettaglio delle sue funzioni, che noi del Movimento Civico Sanità e Territorio consideriamo fondamentale. Abbiamo quindi inviato una comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario generale dell’Ente e al Consiglio Comunale medesimo per chiedere che un membro del nostro Movimento ne faccia parte. Riteniamo, infatti, che nel corso degli anni il Movimento abbia dato ampia prova di efficienze ed efficacia sul tema, avendo già ottenuto che l’ospedale SS. Trinità non venisse chiuso, come invece si dava già per scontato nella rassegnazione generale delle forze politiche di allora. La sua esperienza, quindi, può essere molto utile per il bene di tutti. Certo, un Consiglio Comunale con un tale ordine del giorno avrebbe dovuto essere preceduto da un ampio dibattito pubblico, allo scopo di coinvolgere il più ampiamente possibile la cittadinanza riguardo il diritto fondamentale alla salute. E invece tutto sta avvenendo quasi alla chetichella, come una cosa fra addetti ai lavori. Insomma, a Trasparenza-zero. Dopo la chiusura dell’Albo Pretorio Storico, quindi, sembra confermarsi l’orientamento dell’attuale Amministrazione secondo cui i cittadini debbano impicciarsi il meno possibile delle questioni amministrative. La qual cosa, ovviamente, fa sorgere sgradevoli dubbi nella testa delle persone, che continuano a chiedersi perché mai un’amministrazione tanto giovane debba assumere un’impostazione tanto vecchia, e sia tanto nemica della partecipazione popolare. Il ché costituisce una ragione in più per chiedere con forza, e ottenere, che il Movimento abbia un proprio rappresentante nella Commissione Speciale Sanità, come già avvenuto in passato con altre amministrazioni.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio