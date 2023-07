Sora – Porretta: “Che nessuno cerchi di appropriarsi del risultato a cose fatte”

L’attribuzione dello status di DEA di Primo Livello al SS. Trinità di Sora comporta una serie di investimenti della Regione Lazio che vanno ben oltre quelli già annunciati di 25 milioni di euro per “opere di completamento per la ristrutturazione e messa a norma del Polo Ospedaliero”. Nell’approfondimento della documentazione in nostro possesso, infatti, risultano altri 12.776.348 euro, provenienti da investimenti INAIL, per “interventi di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento in territorio sismico (zona 1) del Distretto C” di Via Piemonte. Quindi, a seguito di tali interventi, il Distretto tornerà nella sua vecchia sede, liberando gli uffici dell’ospedale che aveva momentaneamente occupato qualche anno fa. Inoltre, da informazioni per le quali non abbiamo tuttavia ancora documentazione a supporto, sembrerebbe che ulteriori finanziamenti siano previsti anche per l’implementazione di sistemi antincendio nelle strutture sanitarie presenti sul territorio del Frusinate, Sora inclusa. Si va definendo, quindi, un quadro ben dettagliato di interventi a supporto del DEA di Primo Livello, che consentirà di raggiungere quella stabilità sanitaria divenuta nel tempo priorità assoluta per i cittadini di Sora e del circondario. Consideriamo, questo, il risultato della buona politica che come Movimento Civico perseguiamo costantemente, mentre dobbiamo notare che chi di dovere è rimasto a guardare. Perciò, che nessuno cerchi di appropriarsi del risultato a cose fatte.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio.

