Sora – Porretta: “Buon senso e trasparenza negli atti pubblici è la strada maestra”

La nostra tenace collaborazione con istituzioni e autorità continua a dare i suoi frutti. Dopo il tempestivo intervento del Difensore Civico regionale sulle gravi violazioni della Trasparenza da parte dell’attuale Amministrazione di Sora, ora interviene anche il Ministero della Salute che, a fronte di una nostra segnalazione sulle condizioni del sistema sanitario pubblico in provincia di Frosinone, invita la Regione Lazio “a verificare quanto segnalato e fornire riscontro allo scrivente Ufficio e alla Presidentessa del Movimento Civico”. Tutto ciò rappresenta la conferma della bontà della nostra azione e rafforza la determinazione del Movimento a proseguire nella sua iniziativa politica. Abbiamo ben chiaro che la strada maestra per ripristinare quel minimo indispensabile di buona politica risiede nell’affermazione categorica del principio di Trasparenza degli atti pubblici dettato dalle leggi e dal buon senso delle persone, soprattutto là dove s’incontrano di necessità interesse pubblico e interesse privato. E certamente la sanità è uno di questi luoghi. Sappiamo anche che è una strada molto difficile da percorrere, date le condizioni attuali della politica e della sua organizzazione, e che nel percorso avremo bisogno dell’aiuto di molti, specialmente dei cittadini e della loro sensibilità democratica. Nessuno può restare indifferente di fronte alla violazione dei diritti fondamentali delle persone, ancor meno quando si tratta del diritto alla salute, sul quale a nessuno deve essere consentito speculare. Le difficoltà, tuttavia, non ci spaventano, poiché ne siamo perfettamente consapevoli. E, per di più, abbiamo la profonda convinzione che la Politica, quella con la “P” maiuscola, sia la forma più alta di amore per il prossimo. L’impegno per essa è una prova che può riempire degnamente una vita. Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico sanità e Territorio.

Comunicato stampa

