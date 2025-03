Sora – Porretta: “All’ospedale SS. Trinità il nuovo ecografo presso l’Ambulatorio di Diabetologia”

Noi del Movimento Civico Sanità e Territorio eravamo e siamo perfettamente consapevoli che, una volta ottenuto lo status di Dea di Primo livello per l’ospedale di Sora, occorresse poi del tempo e molto impegno per renderlo compiutamente operativo. Ma un passo per volta, con determinazione e buona politica, ci avviciniamo sempre di più all’obiettivo finale. Un altro importante risultato del nostro lungo lavoro lo abbiamo ottenuto lunedì scorso, 3 marzo, con l’arrivo di un nuovo ecografo presso Ambulatorio di Diabetologia, guidato dal Dott. Giuseppe Benedetti. Anche in questo caso, come in altri precedenti, ciò consentirà ai cittadini di Sora e del sorano di ricevere tempestivamente un servizio di qualità, con tecnologie di ultima generazione, dalla sanità pubblica locale, senza essere costretti a ricorrere ai privati o ai famigerati pellegrinaggi della salute, con maggiori costi e disagi per tutti. Certo è molto impegnativo e faticoso ottenere questi risultati, soprattutto sapendo che vi sono grossi interessi privati in gioco, pronti ad utilizzare qualsiasi mezzo per depotenziare la sanità pubblica e favorire sottobanco quella privata. Tutti i cittadini, purtroppo, hanno avuto esperienza diretta di questo losco gioco. Ma proprio questa è la nostra battaglia di fondo: preservare ad ogni costo la sanità pubblica, a vantaggio della salute di tutti. E rafforzare l’ospedale di Sora, implementando compiutamente il Dea di Primo livello, è solo il primo obiettivo, il simbolo di una battaglia molto più ampia.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

