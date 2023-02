Sora, Porretta: “Albo Pretorio Storico, nuovo incontro con il Comandante dei vigili e Dirigente del III settore del Comune”

Dopo l’interlocuzione con la Prefettura di Frosinone abbiamo ricevuto la cortese richiesta di un nuovo incontro del dottor Dino Padovani, Comandante dei vigili e Dirigente del III settore del Comune di Sora, per affrontare insieme le problematiche relative all’Albo Pretorio Storico e al Bando di concorso in via di espletamento. Ci conforta e incoraggia constatare come la macchina amministrativa sia solerte nell’intervenire per sopperire alle carenze della direzione politica dell’Ente. Qualsiasi sia l’esito dell’incontro, ringraziamo il Comandante e l’intero organico comunale per la sensibilità più volte mostrata nei confronti delle nostre istanze. Da parte nostra, nel corso dell’incontro ribadiremo la necessità di rispristinare l’Albo Pretorio Storico, senza possibilità di accoglimento di soluzioni pasticciate e incomprensibili, e suggeriremo alcune correzioni al Bando, secondo noi indispensabili per tentare di evitare i molto probabili contenziosi futuri, e di fugare, per quanto possibile, qualche sospetto di intrigo sull’esito finale del concorso, già ampiamente diffuso fra la gente. Con lo spirito di trasparenza che contraddistingue ogni aspetto della nostra azione, lo informeremo anche delle iniziative che il nostro Movimento intende intraprendere nell’immediato futuro. Tra queste, gli illustreremo la nostra intenzione di creare una rete di referenti locali del Movimento, che chiameremo le Sentinelle del Territorio, in tutte le varie contrade della città, allo scopo di rendere sempre più fluido il rapporto tra l’amministrazione e la cittadinanza. Gli chiederemo, perciò, di contribuire a realizzare una serie di canali di comunicazione tra noi e i vari settori dell’Amministrazione, affinché l’interlocuzione sia costante e capace di risolvere tempestivamente i problemi che i cittadini quotidianamente si trovano ad affrontare. Confidiamo che lui e i suoi colleghi colgano tutta l’importanza di questa iniziativa. Essa, infatti, porrebbe la città di Sora quale buon esempio per tutti, visto che è nostra intenzione estendere la rete delle Sentinelle del Territorio anche ai comuni limitrofi e all’intero territorio provinciale, con lo scopo primario di creare ovunque un supporto alle amministrazioni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e della vita associata. Naturalmente ci riserviamo ogni altra considerazione all’esito dell’incontro. Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio

