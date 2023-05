Sora – Porretta: “Abbiamo ottenuto dall’Amministrazione l’accesso agli atti della Ex Tommasi”

Com’è noto, a seguito dell’interruzione del servizio pubblico dell’Albo Pretorio Storico, il 10/03/2023 eravamo stati costretti a fare istanza di Accesso Civico presso il Comune di Sora per acquisire gli atti relativi all’area Ex Tomassi. Tuttavia, nonostante gli obblighi di legge, l’Amministrazione aveva del tutto ignorato la nostra richiesta, costringendoci a presentare ricorso presso il Difensore Civico regionale per denunciare l’inadempienza ed ottenere quanto è nel diritto di ogni cittadino: la Trasparenza degli atti amministrativi. A seguito del nostro ricorso, il Difensore Civico regionale aveva riconosciuto le nostre ragioni e prontamente intimato all’Amministrazione di ottemperare ai suoi obblighi. Ora abbiamo finalmente ricevuto una comunicazione ufficiale dell’Amministrazione di Sora, di cui ringraziamo il funzionario Arch. Gabriele Macelli e il dirigente Tommaso Michele Secondini per essersene occupati, con la quale ci si autorizza ad acquisire la documentazione, avendo “preso atto che non sussistono elementi ostativi ad autorizzare l’accesso”. Restiamo, quindi, in attesa dell’annunciata successiva nota con la quale “entro e non oltre il 31/05/2023, saranno trasmessi i documenti”. Senza dimenticare la gravità della chiusura dell’Albo Pretorio Storico, consideriamo di grande importanza tale ripristino della legalità. La Trasparenza, infatti, non è una concessione degli amministratori pubblici ai cittadini, ma un obbligo loro e un diritto nostro, di cui bisogna sempre imporre il rispetto, con le buone maniere o, quando serve, anche senza. Altrimenti, il legittimo desiderio di buona politica resta soltanto una pia speranza per allocchi.

Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

COMUNICATO STAMPA

