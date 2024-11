Sora – Polizia di Stato, eseguita misura cautelare in carcere per un ventiduenne

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, nella mattinata di ieri, ha eseguito l’aggravamento di una misura cautelare personale a carico di un giovane residente nella città volsca. Il ventiduenne era in regime di arresti domiciliari di seguito all’arresto in custodia cautelare avvenuto nel giugno di quest’anno in seguito ad una attività estorsiva posta in essere nel maggio scorso. Gli accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato hanno permesso di verificare che l’uomo non rispettava le prescrizioni impostegli, violando ripetutamente la misura cautelare alla quale era sottoposto. Per quanto sopra, sono stati emessi il provvedimento di aggravamento del Tribunale di Cassino e la conseguente ordinanza di esecuzione della Procura della Repubblica di Cassino e l’uomo , in virtù di detti atti giudiziari, è stato portato presso la Casa Circondariale sita nella Città Martire.

Foto archivio