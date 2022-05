Sora – PNRR, oltre 6 milioni di euro al Consorzio AIPES

Con il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha assegnato ai vari Ambiti territoriali sociali in Italia le risorse economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Il Consorzio AIPES è risultato ammissibile al finanziamento per € 6.111.500,00 sulla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Lo comunicano, con grande soddisfazione, Luca Di Stefano, Sindaco del Comune di Sora e Presidente dell’Assemblea, Emiliano Cinelli Sindaco del Comune di Monte San Giovanni Campano e Vicepresidente dell’Assemblea, Luciana Martini Sindaco del Comune di Alvito, Luigi Germani sindaco del Comune di Arce, Renato Rea Sindaco del Comune di Arpino, Adolfo Valente Sindaco del Comune di Atina, Antonio Iannetta Sindaco del Comune di Belmonte Castello, Domenico Urbano Sindaco del Comune di Broccostella, Pancrazia Di Benedetto Sindaco del Comune di Campoli Appennino, Francesco Antonio Di Lucia Sindaco del Comune di Casalattico, Franco Moscone Sindaco del Comune di Casalvieri, Fabio Abballe Sindaco del Comune di Castelliri, Bernardo Donfrancesco Sindaco del Comune di Colfelice, Gianpio Sarracco Sindaco del Comune di Fontana Liri, Pierino Liberato Serafini Sindaco del Comune di Fontechiari, Mario Piselli Sindaco del Comune di Gallinaro, Massimiliano Quadrini Sindaco del Comune di Isola del Liri, Donato Bellisario Sindaco del Comune di Pescosolido, Marco Scappaticci Sindaco del Comune di Picinisco, Adamo Pantano Sindaco del Comune di Posta Fibreno, Rita Colafrancesco Sindaco del Comune di Rocca D’Arce, Dario Iaconelli Sindaco del Comune di San Biagio Saracinisco, Enrico Pittiglio Sindaco del Comune di San Donato Val di Comino, Giampiero Forte Sindaco del Comune di Santopadre, Riccardo Frattaroli Sindaco del Comune di Settefrati, Mario Ferrera Sindaco del Comune di Vicalvi, Luigi Rossi Sindaco del Comune di Villa Latina “Abbiamo raggiunto uno straordinario risultato ottenendo un corposo finanziamento che, nell’ambito del PNRR, ci consentirà di potenziare i servizi socio-assistenziali rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed i dipendenti del Consorzio AIPES per l’abnegazione e l’alto senso di responsabilità con cui vengono forniti servizi sociali di qualità di cui andare orgogliosi ” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

Il Presidente del Consorzio Aipes Sindaco di Sora Luca Di Stefano.

