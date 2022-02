Sora – PNRR, Ciacciarelli (Lega): “Grande occasione di sviluppo per il Sorano”

“Il tour sul PNRR per coinvolgere gli amministratori locali in un piano di strategia collegiale per intercettare queste risorse ha fatto tappa all’Auditorium De Sica di Sora dove tanti amministratori e professionisti si sono riuniti per elaborare un piano condiviso d’azione. Per questa fetta di territorio si aprono tante occasioni di sviluppo che possono fare sapere costituite dalla realizzazione di nuove infrastrutture, per un futuro prospero. Dopo Cassino abbiamo fatto tappa a Sora, con il sindaco Di Stefano ed il consigliere comunale Lino Caschera, città che può fare da capofila per progetti strategici.“

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA