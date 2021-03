Sora, pizza solidale per il personale sanitario e per i pazienti del reparto infettivo dell’ ospedale Spaziani di Frosinone

Pizza gratis per pazienti e personale sanitario del reparto malattie infettive dello Spaziani di Frosinone. A realizzare l’iniziativa, sono stati il Gruppo Sora 2.0, e la Pizzeria Marcelli di Sora. Lo scopo dell’ ennesima opera solidale, spiegano gli organizzatori, era quello di regalare un po di normalità, a chi sta vivendo questo dramma in prima persona. Abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza al personale sanitario e ai pazienti ricoverati presso il reparto malattie infettive dell’ ospedale di Frosinone, sopratutto perché crediamo che in questo particolare momento, nessuno debba sentirsi solo, con la speranza che questa situazione tragica, volga al termine il più presto possibile.

COMUNICATO STAMPA

