Sora – Piscina comunale, Floriana Porretta risponde al sindaco Di Stefano

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio.

Facendo riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Sora, Luca Di Stefano, circa i finanziamenti per la costruzione della piscina comunale in città, faccio notare che mentre noi del Movimento citiamo e mostriamo gli atti ufficiali a supporto delle nostre affermazioni, lui li nasconde cancellando l’Albo Pretorio Storico. Non vogliamo essere critici a prescindere, ma la fiducia in città scarseggia, riguardo l’azione amministrativa, anche per questi atteggiamenti oscurantisti. Cancellare in un attimo uno straordinario strumento di controllo come l’Albo Pretorio Storico fa pensare male sulle intenzioni degli amministratori. Il sindaco, vista anche la giovane età, si adoperi invece a riavvicinare la politica ai cittadini, che troppo spesso sono stati traditi dai vari venditori di fumo visti all’opera negli anni, per potersi ora fidare soltanto della loro parola. Lasci stare la vecchia politica intrallazzatrice, spesso affaristica e contraria agli interessi collettivi, e pubblichi tutte le carte relative alla piscina, ai finanziamenti per i parchi, ai concorsi pubblici di prossimo svolgimento a Sora, a tutte le azioni amministrative in corso. E una volta pubblicate le lasci lì, a disposizione di tutti coloro che vogliano farsi controllori e partecipi della vita pubblica. Non costringa i cittadini a pensare male, perché, come diceva qualcuno, a pensare male si fa peccato, anche se spesso si indovina.