Sora, Pio Tanzilli a sostegno del candidato Sindaco Luca Di Stefano

A fianco del candidato sindaco Luca Di Stefano, è sceso in campo come candidato alla carica di consigliere Pio Tanzilli. Un giovane papà del quartiere Pontrinio che intende migliorare il suo quartiere e non solo, con progetti come la riqualificazione, aree verdi, spazi per bambini,panchine per gli anziani, pubblica illuminazione,decoro urbano,segnaletica stradale etc…. Pio Tanzilli dichiara: “Voglio valorizzare il mio quartiere, dimenticato da troppo tempo dalle vecchie amministrazioni, tante promesse mai mantenute, continua Tanzilli: “Mi sono fatto portavoce del mio quartiere, cercando di ridargli vivibilità. Tanzilli chiede agli abitanti del quartiere e non solo, il sostegno per far si che possa portare avanti il proprio impegno.

