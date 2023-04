Sora, Piergiorgio Fascina presente alla ‘Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace’

Si è svolta a Sora la ‘Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace’. Nutrita partecipazione presso l’Auditorium ‘Serena Mollicone’. Forte sensibilità e particolare attenzione verso il tema della pace e dell’inclusione tramite lo sport. Molti ospiti d’onore intervenuti vista l’importanza mondiale dell’evento. Tra questi il membro di Giunta Piergiorgio Fascina ha portato i saluti della presidenza, giunta e consiglio Cip Lazio ponendo l’attenzione sull’importanza dello sport come strumento di sviluppo, pace e inclusione.

“Studenti e famiglie sono sono la vera forza dello sport e del nostro movimento – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – Congratulazioni al comune di Sora e alla provincia di Frosinone per l’impegno messo in campo da sempre, al dirigente scolastico Clelia Giona, al prof. Attilio Lombardozzi, a Stefano Pantano, alla Polizia di Stato, a tutti gli atleti e a tutti i tecnici della nazionale paralimpica di scherma per le numerose attività e i progetti realizzati sul territorio”.

COMUNICATO STAMPA