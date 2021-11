Sora, piazza Santa Restituta: Incontro con i comitati No conca No consorzi

Sabato 13 novembre, a Sora in piazza Santa Restituta, si è tenuto l’incontro con il sindaco Luca Di Stefano , incontro chiesto e ottenuto dal consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli e da tutti i comitati No conca. Il sindaco ha affermato che il comune di Sora in tempi brevi delibererà l’uscita dal perimetro di contribuenza dal consorzio di bonifica conca di Sora come da promessa elettorale.