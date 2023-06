Sora – Piazza Palestro, la dichiarazione del Sindaco Di Stefano

“La riqualificazione di Piazza Palestro è uno dei miei obiettivi prioritari, me ne sono già occupato nel 2017 da Consigliere Comunale, invitando l‟amministrazione in carica ad interessarsene. La piazza è il centro fisico del nostro centro storico, oggi comincia ad essere frequentata dai giovani ed è da sempre luogo di passeggio per le famiglie la domenica mattina. In questo momento si presenta ai nostri occhi come un semplice parcheggio, luogo poco curato, da valorizzare e rendere più bello. Il Monumento al Cardinal Baronio mostra i segni del tempo, proprio perché alla statua dedicata al figlio, forse più illustre della Città, va restituito il suo antico splendore. La piazza deve diventare il biglietto da visita del centro storico, sia per la collocazione, sia per il significato sociale e aggregativo che ricopre. Abbiamo immaginato uno spazio pubblico più ampio, senza quelle strade laterali, molte volte causa di traffico e ingorghi, abbiamo ipotizzato un‟area verde ben curata, con una connettività wi fi attiva. Piazza Palestro diventerà il nostro “salotto buono”, ripensato a misura di cittadino. Con la nuova sistemazione si possono predisporre aperture straordinarie di attività commerciali o di un‟area „food & beverage‟ gestita dai giovani. E‟ intenzione dell‟amministrazione che presiedo trasformare il centro della Città di Sora in un‟attrattiva per i visitatori, alla pari di altre città con una più spiccata vocazione turistica. Abbiamo già innescato la scintilla per la tanto attesa inversione di marcia, lavorando con costanza ed impegno.”

COMUNICATO STAMPA