Sora piange la scomparsa di Morena Petricca, 60 anni

È venuta a mancare nella mattinata di oggi 16 gennaio 2026, presso l’Ospedale Civile di Sora, all’età di 60 anni, Morena Petricca in De Marco. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e tutta la comunità locale.

Ne danno il triste annuncio il marito, il figlio, la figlia, la suocera, il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati domani, 17 gennaio 2026, alle ore 11:00, presso la Chiesa di Santa Giovanna Antida di Sora, con successivo accompagnamento al cimitero in ingresso di via Coorbirto. È possibile visitare la salma dalle ore 08:30 alle 18:00.

La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma i ricordi e l’affetto resteranno vivi nel cuore di chi l’ha conosciuta.

LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Morena Petricca in De Marco, unendosi al dolore e si stringe con rispetto e affetto ai suoi cari in questo momento di lutto.

Correlati