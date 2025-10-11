Sora piange la scomparsa di Michela Capobianco, aveva solo 32 anni

Sora – Profondo cordoglio ha suscitato in tutta la comunità la notizia della prematura scomparsa di Michela Capobianco, venuta a mancare il 10 ottobre 2025 presso il Policlinico Umberto I di Roma, all’età di soli 32 anni.

Michela era conosciuta per la sua dolcezza, la sua forza d’animo e il suo sorriso capace di illuminare chiunque le stesse accanto. Una giovane donna piena di vita, amata e stimata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

A darne il triste annuncio il marito, i genitori, i fratelli, le cognate, il cognato, i nipoti, gli zii e i parenti tutti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 ottobre alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Sora. Dopo la cerimonia seguirà la cremazione.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di Liritv si unisce al cordoglio della famiglia Capobianco–Campoli, esprimendo le più sentite condoglianze e partecipando con affetto al lutto che ha colpito i loro cari.